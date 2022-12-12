living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثلوج تربك حياة البريطانيين.. فوضى بمطارات حول لندن

12
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اضطر عدد كبير من المسافرين في بريطانيا إلى النوم على أرض المطار، خلال الأيام الأخيرة، بعدما أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى تأخير وإلغاء الكثير من الرحلات الجوية.
 
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن سُمك الثلوج التي تساقطت فاق 10 سنتيمترات، بينما هبطت الحرارة إلى نحو 15 تحت الصفر في اسكتلندا.
 
واضطرت عدة مطارات، مثل مطارات حول العاصمة لندن، إلى إغلاق مدارج، بسبب تساقطات الثلوج، وسط حالة من الفوضى بين الركاب.
 
وكتبت مسافرة من مطار "ستانسد" في ضواحي لندن، في تغريدة على تويتر "كان من المرتقب أن أسافر يوم أمس، ثم ألغيت رحلتي، فاضطررت للنوم على الأرض وسط المطار".
 
وأبدى مسافر آخر استياءه من الفوضى الحاصلة، قائلا إن تساقط الثلوج بسمك لا يتعدى 10 سنتيمترات ليس أمرا كبيرا في لندن خلال هذا الموسم.
 
وانتقد المسافر عبر تغريدة في تويتر ما اعتبره تقصيرا في التواصل، لأن المسافرين وجدوا أنفسهم في حيرة من الأمر، لا يدرون شيئا عما ينتظرهم.
 
واشتكى آخرون كانوا في طريقهم إلى بريطانيا، من إلغاء الرحلات الجوية، مثل رحلة من روما الإيطالية، فاضطروا إلى حجز فنادق.
 
وكان مطار "ستانسد" قد أغلق مدارجه ثم عاد إلى فتحه، لكن المسؤولين أوضحوا للركاب أنه من الوارد بقوة أن يجري إلغاء وتأخير الكثير من الرحلات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout