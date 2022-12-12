خلال أقل من أسبوع.. فيديو لحريق هائل بمركز تسوق روسيا

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جتاح حريق هائل مركز تسوق في الضواحي الشرقية لموسكو، الإثنين، وهو ثاني حريق من نوعه في 4 أيام.

واندلع الحريق في منطقة تخزين بالمركز التجاري في مدينة بالاشيخا الشهيرة بتجارة مواد البناء ومواد الديكور المنزلي، ثم انتشر لاحقا إلى جزء من المبنى.

وتمكنت فرق الإطفاء من محاصرة الحريق بمساحة تبلغ نحو 97000 قدم مربع ومنعه من اجتياح المركز التجاري بأكمله.

وقال مسؤولون إن الحريق نجم عن ماس كهربائي، وسط أمطار غزيرة في موسكو.

ويأتي الحريق، بعد حريق اندلع الجمعة ودمر مخزن مواد البناء الضخم التابع لشركة (أو بي آي)، وهو جزء من مركز تسوق (ميغا) في خيمكي على المشارف الشمالية الغربية للعاصمة الروسية.

وأفاد المسؤولون بأن الحريق الذي أدى إلى مقتل أحد حراس الأمن اندلع بسبب اللحام الذي يبدو أنه ينتهك أنظمة السلامة.