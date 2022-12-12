وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "إننا نعمل باستمرار مع الشركاء"، مضيفا أنه يتوقع بعض "النتائج المهمة" الأسبوع المقبل من سلسلة من الفعاليات الدولية التي ستتناول الوضع في أوكرانيا.

وعلى الرغم من إجراء زيلينسكي محادثات عدة مع الرئيس جو بايدن والرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان منذ اجتياح القوات الروسية في أواخر فبراير، فإن إجراء مثل هذه السلسلة من المناقشات في يوم واحد فقط ليس حدثا عاديا.

وقال زيلينسكي إنه شكر بايدن على المساعدة "الدفاعية والمالية غير المسبوقة"، التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا وتحدث مع الرئيس الأميركي بشأن تزويدها بأنظمة دفاعية فعالة مضادة للطائرات لحماية السكان.