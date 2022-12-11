زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي خطط منذ سنوات لتفاقم الوضع في كوسوفو

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي خطط منذ سنوات للوضع الحالي المتوتر في كوسوفو.

ونقلت روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها تعقيباً على تعليق رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش: إن البلاد على وشك الحرب بشأن كوسوفو نتيجة تقاعس الاتحاد الأوروبي، إن هذا هو بالضبط الوضع الذي كان يهيئ له الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي منذ سنوات، ولذلك لا يمكن وصفه بالتقاعس.

من جهتها، قالت رئيسة مركز دراسة أزمة البلقان الحديثة في معهد الدراسات السلافية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيلينا جوسكوفا: إن الوضع في كوسوفو وميتوهيا قد يتصاعد إلى نزاع مسلح قبل العام الجديد، إذا لم تبدأ الهياكل الأوروبية والأمم المتحدة في حل هذه المشكلة في المستقبل القريب.

يذكر أن روسيا سبق ودعت سلطات كوسوفو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستفزازات بشأن منطقة كوسوفو واحترام حقوق الصرب هناك، مشددة على أن تطبيق قواعد الاستبدال القسري لوثائق الصرب الشخصية خطوة نحو طردهم من كوسوفو.