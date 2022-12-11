العراق: مقتل 4 عناصر من “داعش” بينهم انتحاريان

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أعلنت السلطات العراقية، مقتل أربعة عناصر من “داعش” بينهم انتحاريان في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أمس السبت، أنّ مواطناً يدعى سهيل نجم الوران الشمري قام بموقف بطولي بعدما شاهد عناصر إرهابية متخفية بمزرعته فهرع لسيارته، وأطلق النار عليهم من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين اثنين منهم.

وأضاف البيان أنّ “إرهابيين آخرين قاموا برمي هذا البطل بصاروخ (أر بي جي) مما أدى إلى استشهاده”، موضحاً أنّ “4 العناصر الإرهابية بعد جريمتهم، لاذوا بالفرار باتجاه جزيرة الحضر”. وتابع: “قوة من الفوج الثاني اللواء 91 وقوة من الحشد الشعبي والعشائري طاردتهم وتم محاصرتهم وقتلهم جميعا وقد تبين أن بينهم انتحاريان”.