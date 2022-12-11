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أكبر تسرب للنفط الخام شهدته ولاية أميركية منذ 2013

11
DECEMBER
2022
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أفادت السلطات الأميركية، بأن قرابة 14 ألف برميل من النفط الخام تسربت إلى المياه في ولاية كانساس، من خط أنابيب “Keystone” المملوك لشركة “TC Energy” الكندية.

وتعد كمية النفط التي تسربت هذا الأسبوع، والتي تقدر بـ 2.2 مليون لتر، الأكبر منذ عام 2013.

من جانبه، قال وزير النقل الأميركي، بيت بوتيدجيتش، إن السلطات لا تزال تحقق في سبب التسرب.

وطالبت السلطات شركة TC Energy باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين، والممتلكات العامة، والبيئة من المخاطر المرتبطة بالتسرب.

ولمنع انتشار النفط، تم بناء حاجز ترابي على بعد بضع كيلومترات من مكان الحادث، وستستمر أعمال جمع النفط والمياه الملوثة الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن خط أنابيب Keystone ينقل الهيدروكربونات من ألبرتا غرب كندا إلى وجهات مختلفة في الولايات المتحدة، ويضخ يوميا قرابة الـ 600 ألف برميل “95 مليون لتر” من النفط.

ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن مخاوف شركة TC Energy من حدوث مزيد من التسرب في خطوط أنابيب النفط وتلويث المزيد من مصادر المياه، دفعها لتجميد مشروع بناء خط أنابيب بطول 1900 كلم يمر عبر مونتانا وساوث داكوتا ونبراسكا.

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