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الألمان يفقدون ثقتهم في الاتحاد الأوروبي!

11
DECEMBER
2022
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انتقد قراء صحيفة “Die Welt” الألمانية، قرار الاتحاد الأوروبي إرسال 18 مليار يورو إلى كييف، على الرغم من موقف هنغاريا المعارض.

يأتي هذا في ظل تخطيط الاتحاد الأوروبي للتحايل على حق النقض “الفيتو” الذي اتخذته هنغاريا، كون الـ 18 مليار يورو لن تخصص من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، وإنما من مالية الدول المشاركة.

كما اتهم قراء الصحيفة دول الاتحاد بانتهاك قواعدهم الخاصة، لصالح أوكرانيا الغارقة في الفساد، إضافة لكونها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الموقف المنافق تجاه هنغاريا.

فتساءل أحد القراء: “هل تبقت أية مبادئ في الاتحاد الأوروبي؟، قواعد الاتحاد تنتهك، وأعضاء المفوضية يعتقلون بتهم الفساد، ما الذي أقحمنا أنفسنا فيه بسبب الاتحاد الأوروبي هذا؟”.

وكتب آخر: “لماذا توهب أموال الاتحاد الأوروبي لدولة غريبة ليست عضوا فيه؟، هذا مضيعة لضرائبنا!، على زيلينسكي أن يسحب أمواله القذرة من حساباته ويعيدها لأوكرانيا حيث مكانها الصحيح!”.

وأضاف آخر: “تمت مقاطعة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بينما يحصل زيلينسكي الغريب عن الحلف على المليارات!، ابحثوا عن الخطأ”.

وفي الـ 9 من تشرين الثاني، اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم حزمة جديدة من الدعم الائتماني لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو للعام المقبل، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى سترسل في شهر كانون الثاني.

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