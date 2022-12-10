زاخاروفا توجه سؤالاً مباشراً لبرلين يجب الإجابة عليه

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يجب على ألمانيا، بعد إحباطها لمحاولة الانقلاب بالبلاد، الإجابة على السؤال لماذا دعمت برلين الانقلاب آنذاك بأوكرانيا.

وتساءلت زاخاروفا، اليوم السبت: “هل يعتبر الاستيلاء على هيئات السلطة الدستورية التي تشمل البرلمان والمحاكم والهيئات التنفيذية الإقليمية والوطنية، من قبل المتطرفين اليمينيين محاولة انقلاب أم لا؟”.

وأضافت: إذا كان الأمر كذلك (أي الجواب نعم انقلاب)، فلماذا دعم 3 من وزراء خارجية ألمانيا على الأقل هذا الأمر بشكل مباشر وسياسيا عندما كان الأمر يتعلق بالانقلاب في أوكرانيا (عام2014)؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعن أي محاولة للانقلاب (في ألمانيا) يمكن الحديث الآن مع هؤلاء… “رايخس بورغرز” (المواطنون الألمان الذين لا يعترفون بالدستور الألماني الحالي)؟ إنه سؤال مباشر يجب على برلين الإجابة عليه”.