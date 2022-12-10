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صحفي معروف توفي خلال تغطيته لمباريات كأس العالم في قطر

10
DECEMBER
2022
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توفي صحفي معروف يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأميركية، أمس الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة لكرة القدم في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وكان غرانت وال (48 عاما) قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي أس سبورتس" في العام 2021.

وقد توفي أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.
وأفاد راديو "أن بي آر" الأميركي، بأن الصحفي سقط أرضا في استاد الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

وكان غرانت قد أوقف في قطر لارتدائه قميصا بألوان قوس قزح، وقال في تشرين الثاني الماضي: "إنه تم احتجازه لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز، بسبب ارتدائه قميصا مطبوعا عليه علم المثليين".

وكتب غرانت وال، على حسابه عبر "تويتر" حينها, إنه "أثناء دخوله استاد أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له: "عليك أن تغير قميصك, هذا غير مسموح به".ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يبدو أن وال تعرض لنوبة قلبية.

وكان وال متزوجا من الدكتورة، سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية والتي سبق لها أن ظهرت مرارا على التلفزيون خلال جائحة كورونا, وكتبت زوجته على "تويتر": "أنا مصدومة تماما".وقالت الصحيفة: "إن وال شارك بتغطية مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، وانهار خلال مباراة الأرجنتين وهولندا".

وأضافت "كان وال في مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في لوسيل، شمال الدوحة، عندما أصيب بما وصفه المسعفون في مكان الحادث بالسكتة القلبية".وقال الاتحاد: "إن أسرة كرة القدم الأميركية بأكملها حزينة عندما علمت أننا فقدنا غرانت وال".

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر أن ابن الـ48 عاما "شعر بالعياء في منصة الصحفيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف إلى مستشفى حمد العام" في الدوحة.

وأرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو، "خالص تعازي" الهيئة الكروية العليا و"مجتمع كرة القدم" إلى زوجته وعائلته وأصدقائه في بيان منفصل، اليوم السبت.

إلى جانب تأليفه كتابا عن نجم كرة القدم الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام، قام وال، بالإضافة إلى أمور أخرى، بتغطية ثمانية نسخ متتالية من كأس العالم للرجال، وعمل في مجلة "سبورتس إيلوسترايتد" الشهيرة من 1996 حتى 2020، قبل الانضمام لشبكة "سي بي أس" عام 2021.

وقبل أيام قليلة من الحادثة المؤلمة، قال وال للمشتركين في رسالته الإخبارية على الإنترنت إنه: "زار عيادة في المركز الإعلامي وقالوا إني على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية".

وأضاف "ثلاثة أسابيع من النوم القليل والكثير من التوتر والعمل يمكن أن يكون لهم هذا التأثير عليك, بدأت أشعر أن الجزء العلوي من صدري يتعرض لمستوى جديد من الضغط والانزعاج".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، "نشعر بحزن عميق لمعرفتنا بوفاة غرانت وال"، فيما كتب الاتحاد الأميركي لكرة القدم في بيان "جعل غرانت من كرة القدم محور حياته ونحن محبطون جدا لأنه وقلمه اللامع لم يعودا معنا".

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