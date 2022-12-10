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اكتشاف كائن بحري عملاق عمره 100 مليون عام

10
DECEMBER
2022
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اكتشف علماء أحافير أستراليون في صحراء كوينزلاند، الأربعاء، هيكلا عظميا كاملا لكائن زاحف بحري قديم عملاق طويل العنق، يبلغ عمره حوالي 100 مليون عام.
وقال الباحثون من متحف كوينزلاند إن "البليصور" القديم الذي تم اكتشافه في منطقة ماكينلي النائية، يمكن أن يساعد في حل ألغاز تتعلق بتطور الكائنات على الأرض.
وتعليقا على الاكتشاف، قال كبير العلماء بمتحف كوينزلاند، إسبن كنوتسن، في بيان: "كنا متحمسين للغاية عندما رأينا هذه الحفرية. إنها مثل حجر رشيد لعلم الأحافير البحرية لأنها قد تحمل مفتاحا لكشف تنوع وتطور البليصورات طويلة العنق في العصر الطباشيري بأستراليا".
وأضاف كنوتسن: "إنه أول رأس وجسم معروف للإلاسموصور الأسترالي، وهو بليصور عاش في عصر الديناصورات، وكان يتجول خلال أوائل العصر الطباشيري. عاش في بحر إرومانغا الذي غطى معظم المناطق الداخلية في أستراليا من 140 مليون إلى 100 مليون سنة مضت"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
ووفق المتحف فإنه من النادر العثور على رأس وجسم محفوظين معا، لأن هذه الشظايا عادة ما تنفصل بعد الموت، بسبب العنق الطويل النحيف لهذا الحيوان.

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