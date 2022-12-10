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بوتين يتوعد.. سنمحو أي دولة تهاجمنا بالسلاح النووي

10
DECEMBER
2022
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توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الجمعة 9-12-2022) بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض.

وقال بوتين إن روسيا ليس لديها تفويض لشن ضربة نووية وقائية، على عكس الولايات المتحدة، لكن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم.

وفي الحديث عن ازمة تسعير النفط الروسي التي فرضها الاتحاد الأوروبي، أكد بوتين إن موسكو لن تتعرض للخسارة بسبب سقف سعري فرضه الغرب على صادرات النفط الروسي وإن الأوضاع المالية للحكومة ستصمد بشكل جيد.

ووصف الخطوة بأنها “غبية” مشيرا إلى أنها ستؤدي لارتفاع “حاد للغاية” في أسعار الطاقة بالنسبة لمن فرضوا هذا السقف. وكرر أن بلاده لن تبيع النفط لمن ينصاعون لهذا السقف المحدد بستين دولارا للبرميل والذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وأستراليا.

وقال إن موسكو تجهز ردا ستعلنه في الأيام القليلة المقبلة.

Reuters
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