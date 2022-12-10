كلام خطير لأمين عام "الناتو" عن "الحرب الكبرى" مع روسيا!

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أشار الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الى "أننا قلقون من احتمال خروج الحرب في أوكرانيا عن السيطرة لتتحول إلى حرب مباشرة بين روسيا والحلف"، موضحا أن "نشوب حرب شاملة كبرى بين "الناتو" وروسيا أمر محتمل، وأنا واثق من أننا سنتجنب ذلك".

ولفت في وقت سابق، الى اعتقاده بأن "الظروف لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا لم تتشكل بعد". ورأى أن "روسيا لم تظهر بعد إشارات على استعدادها للمفاوضات مع احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا"، معتبرا أنه "لكن لا ينبغي أن أقرر أنا ولا بروكسل هذا، يجب أن يقرر الأوكرانيون متى يحين وقت المفاوضات"، وكرر موقف الحلف "الداعم لحق أوكرانيا في الدفاع عن النفس كدولة ذات سيادة".

وذكر ستولتنبرغ أن "دول الناتو، تدرس باستمرار إمكانية إمداد أوكرانيا بأنواع جديدة من الأسلحة"، وقال: "لا يمكنني الحديث عن أنواع محددة من منظومات (الأسلحة) التي نفكر في تسليمها إلى أوكرانيا، نحن نفكر باستمرار في إضافة أنظمة جديدة".