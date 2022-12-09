الرئيس الصيني في قمة الرياض: العلاقات الصينية العربية حققت طفرة تاريخية

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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت تطورا كبيرا، حيث أقام الجانبان علاقات شراكة إستراتيجية قائمة على تعاون شامل وتنمية مشتركة لمستقبل أفضل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن الرئيس شي جين بينغ قوله - في كلمته الختامية خلال قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية - أن القمة العربية الصينية عملت على تعزيز البناء لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة والمناخ وتلتزم بإيجاد حلول سياسية بالقضايا الساخنة والشائكة والعمل على الحفاظ على السلم والأمان في المنطقة، وتدعو إلى التوصل والاستفادة المتبادلة وتعزيز التعايش المتناغم بين الحضارات المختلفة.

وأضاف أن الصين أقامت علاقات شراكة إستراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية كل على حدة، ووقعت على وثائق تعاون لبناء الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون الصين العربي.

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية العربية حققت طفرة تاريخية بما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين وضخ مزيدًا من عوامل الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن القمة الصينية العربية تكللت بالنجاح التام، حيث اتفق الجانبان على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد الأمر الذي يعد معلمًا فارقًا في تاريخ العلاقات الصينية العربية.

وشدد على حرص الجانب الصيني على أخذ هذه القمة كمنطلق جديد إلى العمل على تكريس الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآزر والمساواة والمصالح والاستفادة المتبادلة والشمول، ودفع آفاق واعدة للتعاون.