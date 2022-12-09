بعد تسجيل إصابة بالمرض في مصر أمس...هذا هو الوضع الوبائي لجدري القردة

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كشفت وزارة الصحة المصرية عن الوضع الوبائي لمرض جدري القردة، بعد إعلان تسجيل إصابة بالمرض أمس، على ما اوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأكدت الوزارة أن الوضع الوبائي لجدري القرود مستقر، مشيرةً إلى أن الحالة التي تم اكتشاف إصابتها جاءت نتيجة قوة منظومة الترصد الوبائي لقطاع الطب الوقائي، وذلك حسبما أفاد موقع «الدستور».

كانت الوزارة قد أعلنت، أمس، أن الحالة المكتشف إصابتها بفيروس جدري القردة ترجع لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، مؤكدةً أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقي العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة.