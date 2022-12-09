living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كشف تفاصيل مثيرة بوثائقي هاري وميغان.. وأول تهديد بالقتل

9
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الأمير هاري إن العائلة المالكة البريطانية استبعدت أن تكون مطاردة الصحافة المتعلقة بالعرق لزوجته ميغان أمرا غير مجرى حياته، مع شن الزوجين هجوما شرسا على وسائل الإعلام في مسلسل وثائقي بثته نتفليكس، الخميس.
 
وأجرى هاري مقارنة بين الطريقة التي عاملت بها الصحافة ميغان وبين التدخل الإعلامي المكثف الذي عانت منه والدته الأميرة ديانا، التي لقيت حتفها في حادث سيارة في باريس عام 1997 حين كانت تحاول الهرب من مطاردة المصورين.
 
وقال هاري، الذي تنحى مع ميغان عن واجباتهما الملكية قبل عامين، إن من واجبه فضح "الاستغلال والرشوة" في وسائل الإعلام.
 
وفي الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل الذي طال انتظاره، كشف دوق ودوقة ساسكس عن سلسلة من الأمور من بينها تذكر ميغان أول تهديد بالقتل تلقته وحديث هاري عن تنكره لمقابلة ميغان وعن لقطات مصورة لم يشاهدها أحد لابنهما آرتشي.
 
وذكر هاري في المسلسل أنه وميغان "ضحيا بكل شيء" وأنه كان يخشى من تسبب وسائل الإعلام في إقصاء زوجته.
 
كما أشار إلى "آلام ومعاناة النساء المتزوجات من رجال داخل هذه المؤسسة (العائلة المالكة)".
 
ملكة القرن العشرين ووريث عرشها
 
ومع ذلك، فإن الحلقات الأولى لم يكن بها أي أمور صادمة للعائلة المالكة، وكان التركيز الرئيسي على طريقة معاملة الصحف الشعبية البريطانية لهما وكيف أثر ذلك على علاقتهما وأدى في النهاية إلى خروجهما من الحياة الملكية الرسمية.
 
وقالت ميغان: "الحقيقة يجب أن تُقال، فمهما حاولت ومهما كنت جيدة ومهما فعلت، سيجدون طريقة لتدميري".
 
واستعدت العائلة المالكة نفسها لانتقادات جديدة منذ أن شن الزوجان هجوما شرسا على بعض أفرادها ومن بينهم والد هاري الملك تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير وليام وتحديدا في مقابلة أجرتها مقدمة البرامج الحوارية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري مع الزوجين العام الماضي.
 
وكانت اتهاماتهما للعائلة المالكة بالعنصرية لاذعة للغاية. وأُثيرت القضية مجددا الأسبوع الماضي عندما تنحت عرابة الأمير وليام البالغة من العمر 83 عاما عن دورها الشرفي كمساعدة للأسرة المالكة بعد أن أدلت بتصريحات "غير مقبولة" عن تراث امرأة سوداء في حفل استقبال بقصر بكنغهام.
 
وقال قصر بكنغهام إنه لن يعلق على المسلسل. وقالت نتفليكس إن أفراد العائلة المالكة أحجموا عن التعليق في المسلسل، لكن مصدرا من العائلة المالكة أشار إلى أنه لم يتم التواصل مع القصر أو ممثل الأمير وليام أو أفراد العائلة المالكة الآخرين.
 
كيف كانت الدعاية للمسلسل؟
 
• تقول ميغان (41 عاما) في مقطع أصدرته "نتفلكس": "حين تكون المخاطر عالية هكذا، أليس من المنطقي سماع القصة منا؟".
 
• يقول هاري (38 عاما) في مقطع دعائي آخر: "لا أحد يعرف الحقيقة تماما. نحن اللذين نعرف الحقيقة بالكامل".
 
• يشير الأمير في مقطع آخر إلى أشخاص يعملون لدى العائلة المالكة ويطلعون الصحفيين على أخبار أفراد الأسرة، واصفا الأمر بأنه "لعبة قذرة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout