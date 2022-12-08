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أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الخميس، أن الحرب الروسية على أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل وأظهرت أنه يفتقر لقدرات "حيوية" للدفاع عن حدوده.

وقال جوزيب بوريل خلال مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه الحرب ضد أوكرانيا مثلت إنذارا كبيرا للكثيرين منا".

وأضاف: "ندرك أن مخزوناتنا العسكرية تستنفد بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".

وقدم الحلفاء الأوروبيون أسلحة بقيمة مليارات الدولارات لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضد قوات روسيا منذ بدء الحرب في فبراير.

وأعاد هجوم موسكو واسع النطاق على جارتها تركيز الانتباه على قوة دفاعات الاتحاد الأوروبي التي عانت من نقص الإنفاق بعد انتهاء الحرب الباردة.

وتابع بوريل: "ندرك أننا نفتقر إلى قدرات دفاعية حيوية. نفتقر إلى القدرات التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا من مستويات تهديد أعلى".

وأردف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نواجه تهديدات حقيقية، بالقرب منا ومن المحتمل أن تتفاقم".