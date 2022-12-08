ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعائدات أذون الخزانة الأمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، حيث يتوقع المستثمرون تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، بحسب وكالة “رويترز”.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1783.98 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1790.60 دولارا.

وانخفض الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه ليجعل السبائك أقل كلفة بالنسبة للمشترين في الخارج. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

ويتوقع المشاركون في السوق على نطاق واسع أن يزيد الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2022 والمقرر بين يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول.

وزيادة أسعار الفائدة التي تستهدف مكافحة التضخم يراد بها غالبا زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر أي فوائد.

ويجري أيضا ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني في الولايات المتحدة التي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل.

لكن الغموض يحيط بمستقبل السبائك بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى مخاوف من احتمال أن يزيد الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا في الآونة الأخيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 22.62 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفع البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1011.65 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1862.25 دولارا.