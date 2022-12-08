المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستشمل منعها من الحصول على المسيرات

القاهرة- سبوتنيك. وكشفت فون دير لاين في مقطع فيديو على حسابها على تويتر، عن الحزمة المقترحة وتشمل “إدراج حوالي 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات، بجانب فرض عقوبات ضد 3 بنوك روسية، ومنع روسيا من الحصول على الطائرات المسيرة سواء بشكل مباشر أو عبر دول ثالثة مثل إيران”.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الحزمة الجديدة التي تعتزم فرضها ضد موسكو تشمل قيود جديدة على الاستثمارات في مجالي التعدين والطاقة في روسيا، بجانب استهداف “الآلة الدعائية” لروسيا بوقف بث 4 قنوات أخرى.