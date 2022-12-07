موزّعو الأدوية في تونس يلغون إضرابهم

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قررت الغرفة النقابية لمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة في تونس، فك الإضراب واستئناف العمل بداية من عشية الأربعاء.

وأكدت الغرفة النقابية حرصها على متابعة ملف الإعفاء من الخصم من المورد، إلى حين إيجاد حل نهائي للإشكالات المطروحة، وذلك إثر اجتماع الصيادلة موزعي الأدوية بالجملة في جلسة عامة خارقة للعادة بمقر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس.

وأوضحت الغرفة في بيان، أن هذا القرار يأتي إثر التزام وزارة المالية بتمكين الصيادلة موزعي الأدوية بالجملة آنيا من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على جميع مبيعاتهم من الأدوية لسنة 2022 مع إدراج قطاع توزيع الأدوية بالجملة ضمن القطاعات المعفية آليا من الخصم من المورّد.

ووفق بلاغ الغرفة، فقد تعهد وزير الصحة بمواصلة متابعة الملف والعمل على إيجاد حلول جذرية لإنقاذ القطاع.

وكان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس أكد توقف نشاط المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة بكامل الجمهورية اعتبارا من الاثنين 5 ديسمبر.

وعبر المجلس في بلاغ له عن عميق انشغاله لما سينجر من أثر سلبي على حق المرضى في الحصول على العلاج بسبب رفض وزارة المالية تمكين هذه المؤسسات من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، بعنوان سنة 2022.