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الكرملين يندد بال"الوثيقة الأميركية"...

7
DECEMBER
2022
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أعلن الكرملين، الأربعاء، أن مشروع قانون أميركي للإنفاق على المساعدات العسكرية يتضمن تقديم 800 مليون دولار لأوكرانيا وأقره مشرعون أميركيون، الثلاثاء "تصادمي" تجاه روسيا.

وفي اتصال مع صحفيين، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن "الوثيقة التي جرى إقرارها ذات طبيعة تصادمية للغاية فيما يتعلق ببلدنا".

ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني المالي لعام 2023 الإنفاق الإضافي لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، بزيادة قدرها 500 مليون دولار عما طلبه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق من العام الحالي.
كما يعلق مشروع القانون بعض القيود على صفقات الذخيرة لدعم أوكرانيا، فيما كانت موسكو تحذر من تقديم أسلحة نوعية لكييف.

ومن المتوقع أن يقر مجلسا الشيوخ والنواب المشروع، هذا الشهر، قبل إرساله للبيت الأبيض ليوقع عليه بايدن ويصبح قانونا.
وحذرت روسيا مرارا من مواصلة الدول الغربية تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، قائلة إن هذا النهج يؤدي لإطالة أمد النزاع.

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