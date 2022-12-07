آلاف المخابز في تونس أغلقت ابوابها!

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أغلقت آلاف المخابز في تونس أبوابها الأربعاء في إطار إضراب عام لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية في سياق دعم تحضير الخبز.



وأفاد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان فرانس برس بأن تسعين في المئة من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهرًا تقدر بنحو 260 مليون دينار (78 مليون يورو).



وقال بوعنان: "سنواصل الإضراب لأننا لم نتلق أي رد إيجابي من قبل الحكومة".



وأضاف المسؤول النقابي أن الحكومة إقترحت سداد المستحقات تدريجيًا إعتبارًا من كانون الثاني المقبل.