وأظهر استطلاع للرأي أجرته "أديسون ريسيرش"، فوز وارنوك في جورجيا بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات، وفقما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وكان الرئيس جو بايدن قد قال الثلاثاء: "أعيُن الأمة عليكم"، داعيا الناخبين في جورجيا إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.

ولا يتوقف على هذا المقعد توازن القوى في الكونغرس الأميركي بعد أن حافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ في نهاية انتخابات منتصف الولاية، فيما سيطر الجمهوريون على مجلس النواب.

لكن انتخابات الولاية الجنوبية التي تضم عددا كبيرا من السكان الأميركيين من أصل إفريقي، تعتبر حاسمة بالنسبة لما تبقى من ولاية بايدن.

وأشارت تقديرات إلى أنه تم ضخ ما يقرب من 400 مليون دولار في الانتخابات، ما يجعلها الأغلى في انتخابات نصف الولاية.

شخصيات غير نمطية