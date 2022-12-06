أوّل تعليق للمدرّب الإسباني بعد "الإقصاء"!

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أبدى مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أسفه بعد إقصاء "لا روخا" من دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022، على يد المنتخب المغربي.



وفي تصريحه للصحفيين عقب نهاية المباراة، قال إنريكي: "سيطرنا تماما على المباراة، من المخجل أن الأمور سارت بهذا الشكل".



وأضاف: "اللعب أمام فريق مثل المغرب يبذل لاعبوه جهدًا كبيرًا هو أصعب شيء".

وتابع: "دفعنا الثمن في ركلات الترجيح، لكني فخور للغاية بالفريق وبكل اللاعبين. أشعر بالأسف حول النتيجة لكنني أهنئ المغرب".



وعن ركلات الترجيح، أوضح لويس: "أتحمل المسؤولية لأنني أنا من اخترت أول 3 لاعبين ينفذون ضربات الجزاء. بونو حارس رائع في ركلات الترجيح واليوم كان رائعًا".



وفاز المغرب بنتيجة (3-1) على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا بدون أهداف.