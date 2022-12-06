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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن الإعلان الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي ودول غربي البلقان، لن يغير موقف صربيا الرافض للعقوبات ضد روسيا.

وقال فوتشيتش في أعقاب اجتماع القمة في العاصمة الألبانية تيرانا يوم الثلاثاء، إن "الدولة الوحيدة التي لم توافق على سياسة العقوبات هي جمهورية صربيا".

وتابع: "لا يمكنني أن أتحمل المسؤولية عن هذا الإعلان المشترك، لأنني لست من صاغه، لكننا لا نعارض أن يسجلوا فيه أننا لم نتفق مع المعقوبات ولم نفرضها".

وكان فوتشيتش قد صرح قبل الاجتماع بأنه يتوقع من القمة أن تكون العقوبات ضد روسيا بين القضايا التي ستناقشها.

ورد على الانتقادات الموجهة إلى بلاده على العلاقاته الوثيقة مع موسكو، بأن صربيا دولة مستقلة تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وسبق لرئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش وقال على هامش القمة، إنها ستختتم بإعلان يطالب بتنسيق السياسة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، وأنه سيتعين على صربيا الالتزام بهذا التنسيق، بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.