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إلقاء البيض على الملك تشارلز للمرة الثانية في أقل من شهر

6
DECEMBER
2022
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للمرة الثانية في أقل من شهر، تعرض ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، لإلقاء البيض عليه أثناء تحية الجماهير.

وذكرت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت، الثلاثاء، شابا في العشرينات من عمره للاشتباه في اعتدائه على الملك بإلقاء بيضة عليه خلال زيارة لمركز بلدة لوتون، التي تقع على بعد 46 كيلومترا شمال لندن، وفق أسوشيتد برس.

ويظهر فيديو تشارلز وهو يصافح الجماهير التي حضرت لتحيته أمام مبنى البلدية عندما تعرض للموقف المحرج، وعلى إثر ذلك، نقله حراسه إلى مكان آخر حيث واصل مصافحة الجمهور.

وأجرى تشارلز الثالث جولات عدة في جميع أنحاء بريطانيا منذ توليه العرش بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في أيلول.

وكان الملك في لوتون، الثلاثاء، لزيارة عدة أماكن من بينها محطة نقل ومعبد للسيخ.

وقبل أقل من شهرن، اعتقلت الشرطة شابا يبلغ 23 عاما بعد أن ألقى بالبيض على تشارلز وزوجته كاميلا خلال زيارتهما مدينة يورك بشمال شرق إنكلترا.

وكان تشارلز وكاميلا يزوران المدينة، حيث استقبلها قادتها، واصطفت الجماهير لتحيتهما، قبل أن يحتج الرجل على زيارتها وقال وهو يصرخ أثناء اعتقاله: "هذا البلد بني على دماء العبيد".


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