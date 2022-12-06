لماذا عززت روسيا حمايةمنشآتها الرئيسية؟

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أعلنت السلطات الروسية على لسان ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين عزمها اتخاذ "الاجراء اللازمة" لتعزيز حماية المنشآت الرئيسية في ضوء الهجمات الأوكرانية الأخيرة.

وقال بيسكوف خلال اتصال جماعي مع صحفيين، إن” مسار النظام الأوكراني في مواصلة مثل هذه الهجمات الإرهابية، يعد تهديدا”.

كان حريق ألقي فيه باللائمة على هجوم طائرة مسيرة، يوم الثلاثاء، قد اندلع في مطار في إقليم كورسك أوبلاست جنوبي روسيا، المتاخم لأوكرانيا.

في واقعة ثانية، استهدفت طائرات مسيرة منشأة صناعية على بعد 80 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية مستقلة، وفشل الهجوم على ما يبدو في استهداف مستودع وقود في الموقع.

نفذت الغارات بعد يوم من إنحاء موسكو باللائمة على كييف في هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة على قاعدتين جويتين في عمق روسيا.

وأعاد بيسكوف التأكيد على أن روسيا لا ترى آفاقا لإجراء محادثات مع أوكرانيا في الوقت الحالي، مضيفا أن” الاتحاد الروسي يجب أن يحقق أهدافه المعلنة”، وذلك وفق وكالة أسوشيتد برس".