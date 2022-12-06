living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا:هذه هي خسائر أوكرانيا في شهر!

6
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 8 آلاف عسكري، في شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف المسؤول الروسي أن الخسائر الأوكرانية خلال نوفمبر بلغب 5 طائرات و10 مروحيات و149 دبابة نحو 300 مدرعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو بوزارة الدفاع الروسية بشأن مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبشأن سير المعارك في إقليم الدونباس، قال شويغو إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس من القوات الأوكرانية.

وفي نوفمبر، أفادت تقارير إعلامية غربية بارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف العسكريين والمدنيين من الجانبين الروسي والأوكراني.

وفي آخر حصيلة لتلك الخسائر منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، كشفت واشنطن، أن ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا تجاوزوا 200 ألف جندي.

ووفق رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، فسقط خلال الحرب حتى التاسع من نوفمبر الماضي:

100 ألف جندي روسي ما بين قتيل وجريح.
100 ألف جندي أوكراني على الأرجح.
40 ألف مدني أوكراني.
تحوّيل ما بين 15 و30 مليون أوكراني إلى لاجئين.
وتقدم تصريحات ميلي أعلى تقدير أميركي لعدد الضحايا حتى الآن في الصراع المستمر منذ حوالي 9 أشهر، وتأتي في الوقت الذي قد يشهد فيه النزاع بين أوكرانيا وروسيا هدوء محتملا خلال الشتاء، قد يتيح وفق خبراء فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات.
تقديرات روسية وأوكرانية

في 21 سبتمبر الماضي، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قواته فقدت نحو 6 آلاف جندي في المعارك منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت بيانات وزارة الدفاع الروسية، في 24 أغسطس الماضي، إلى أن قواتها تمكنت من تدمير:

أكثر من 4 آلاف دبابة ومدرعة أوكرانية.
نحو 400 طائرة، بين مقاتلة ومروحية.
إسقاط وتدمير 1650 طائرة مسيّرة.
تدمير مئات من منصات الدفاع الجوي لا سيما من طراز "جافلين" و"نلاو".
إسقاط أكثر من 200 صاروخ "هيمارس" الأميركي لأوكرانيا.
تدمير 33 مدفع "هاوتزر" أميركيا و5 قاذفات صواريخ "هاربون" المضادة للدبابات.
وفي المقابل، لا تكشف كييف صراحة عن حجم خسائرها، لكن مسؤولين يلمحون بين حين وآخر إلى أنها تتراوح بين 50 و200 جندي يوميا، بحسب اشتداد المعارك وخريطتها، مع الإقرار بخسائر هائلة لحقت بالبنية التحتية، وتجاوزت 750 مليار دولار، فضلا عن نزوح ولجوء الملايين إلى دول الجوار.

وبحسب قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، فإن هناك قرابة 9 آلاف من الجنود الأوكرانيين قتلوا في الحرب.
أما الخارجية الأوكرانية فكشفت في إحصائية نشرتها للخسائر الروسية حتى تاريخ 13 أكتوبر الماضي عن:

مقتل 63 ألف و800 جندي روسي.
إسقاط 268 طائرة حربية و240 مروحية و1182 طائرة مسيرة.
تدمير 2511 دبابة و16 سفينة حربية و5167 مركبة عسكرية .
تدمير 1556 مدفعا و357 راجمة صواريخ و183 نظام دفاع جوي.
تدمير معدات أخرى وإسقاط 316 صاروخ كروز.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout