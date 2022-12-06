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اليابان تودّع "المونديال" وتشكر قطر بطريقة "لافتة"!

6
DECEMBER
2022
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واصل لاعبو المنتخب الياباني استحسان وإعجاب عشاق كرة القدم، بعد مبادرة طيبة منهم تجاه دولة قطر، البلد المضيف لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وودّع المنتخب الياباني بطولة كأس العالم بعد الخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح، بعد مسيرة استثنائية له في البطولة العالمية.

وقدم لاعبو اليابان أنفسهم كنموذج استثنائي، وعلى الرغم من خروجهم أمام منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما، الإثنين، في الدور ثمن النهائي بالتعادل 1-1، إلا أن اللاعبين قاموا بموقف نال استحسان الجميع.

وقام اللاعبون بتنظيف غرفة تبديل الملابس مع ترك رسالة كتب عليها باللغتين العربية واليابانية عبارة مفادها: "شكراً لكم على الأجواء الرائعة، نحن ممتنون لكم".

ونشر حساب "اليابان بالعربي" رسالة نشر فيها صورة غرفة ملابس منتخب الساموراي وكتب, "الرسالة الأخيرة من لاعبي المنتخب الياباني شكراً قطر على حسن الاستضافة وعذراً على عدم قدرة أعضاء الفريق على إيصال مشاعرهم بلغة عربية صحيحة, المقصود هو شكراً لكم على الأجواء الرائعة، نحن ممتنون لكم".

وكانت اليابان حوّلت تأخرها بشكل مذهل إلى انتصار على إسبانيا بطلة 2010، بنتيجة 2-1، لتبلغ مرحلة خروج المغلوب لرابع مرة، بعد أن استهلّت البطولة بانتصار مفاجئ آخر على ألمانيا قبل الخسارة أمام كوستاريكا.

يعكس إخفاق ثلاثة من لاعبي منتخب اليابان في التسجيل من علامة الجزاء بشكل مخيب في الخسارة بركلات الترجيح 3-1 أمام كرواتيا بدور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم افتقار الفريق، الذي هزم إسبانيا وألمانيا بدور المجموعات، الجرأة المطلوبة للتقدم في البطولة.

وبدا المنتخب الياباني مفعماً بالثقة أمام كرواتيا، وصيفة بطل 2018, إذ كان هجومه ضارياً ودفاعه صلباً خلال المباراة. لكنه انهار في اللحظات الحاسمة, إذ أخفق في المحاولة الرابعة للوصول إلى دور الثمانية بالبطولة في عقدين من الزمن.

وبهذا تتجدد معاناة المنتخب الياباني في الخليج العربي بعد 28 عاماً من التجربة المؤلمة الأولى حين كانت اليابان على بُعد لحظات من الوصول إلى كأس العالم للمرة الأولى لكنها استقبلت هدف التعادل 2-2 أمام العراق في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ما حرمها من مقعد في البطولة ومنحه لكوريا الجنوبية.

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