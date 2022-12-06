الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي بسبب بيان صحفي حول "المجاعة في أوكرانيا"

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استدعت وزارة الخارجية الكندية، السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف، بسبب تصريح للبعثة الدبلوماسية الروسية حول هولودومور (المجاعة) في أوكرانيا.

وقال السفير في حديث للصحفيين الروس يوم أمس الاثنين: "تمت دعوتي اليوم إلى وزارة الخارجية الكندية، بهدف إبلاغي بالموقف الكندي المخالف للبيان الصحفي للسفارة الروسية حول المجاعة الكبرى، الذي وزعناه قبل خمسة أيام".

وأشار ستيبانوف إلى أنه، نقل بدوره إلى الجانب الكندي الموقف الروسي من "هولودومور"، الذي ضرب في الثلاثينيات من القرن الماضي ليس فقط أراضي أوكرانيا السوفيتية، بل وجمهوريات الاتحاد السوفيتي الأخرى، بما في ذلك روسيا.

وشدد السفير على أن سلطات أوتاوا، تواصل الدفاع عن موقف الجالية الأوكرانية في كندا، التي تتهم روسيا بتنظيم الجوع في أوكرانيا فقط في تلك الفترة.

وشدد ستيبانوف على أن هناك "إنكارا غير إنساني كامل للحقائق التاريخية"، لذلك "سنواصل نقل الحقيقة التاريخية في كندا، سواء أحبها أحد أم لا".

ونوه السفير بأن الحديث في الخارجية الكندية، انتهى بعدم اتفاق الطرفين حول هذا الموضوع.

يذكر أن المجاعة حاقت بأوكرانيا السوفيتية في الموسم الزراعي 1932 – 1933، في ذات الفترة كانت المجاعات تعصف ببقاع أخرى أيضا من الاتحاد السوفيتي.