وفي حوالي الساعة 4.58 صباحا بتوقيت غرينيتش، سيختفي المريخ خلف النصف الغربي للقمر، وسيظهر مرة أخرى بعد حوالي ساعة من خلف الطرف الشرقي.

وسيكون الاختفاء مرئيا عبر شمال أوروبا وغرينلاند وأميركا الشمالية، إلى جانب طرف شمال إفريقيا.

وبإمكان الراغبين في متابعة الحدث الفلكي، البحث عن التوقيتات المحلية عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يختلف عدد الساعات حسب البلد.

ويمكن رؤية الحدث بالعين المجردة، خاصة أن المريخ سيكون في أكثر حالاته سطوعا، بعد أن مر بالقرب من الأرض في 1 ديسمبر.