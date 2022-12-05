تراجع أسعار النفط بنحو 3%

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تراجعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة اليوم بعد تراجع أسواق الأسهم الأمريكية على أثر بيانات قطاع الخدمات الأمريكي والتي أثارت مخاوف من أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يواصل مسار تشديد سياسته النقدية الصارم، بحسب وكالة "رويترز".



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.18 دولارا، أي 2.6 بالمئة، إلى 83.39 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1823 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.28 دولارا، أي 2.9 بالمئة، إلى 77.70 دولارا للبرميل.



وقبل خسائرهما، ارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق بما يزيد على دولارين للبرميل.

وتعافى نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في نوفمبر تشرين الثاني مع زيادة فرص العمل، مما وفر المزيد من الدلائل على الزخم الأساسي في الاقتصاد بينما يستعد لركود متوقع في العام المقبل.



وتسببت هذه الأنباء في تراجع أسواق النفط والأسهم.



وخيبت تلك البيانات الآمال في أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة وشدة ارتفاع أسعار الفائدة وسط إشارات في الآونة الأخيرة على انحسار التضخم.



وفي دعم للسوق، اتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الأحد على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر تشرين الأول والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية عام 2023.