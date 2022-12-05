إيران تعلن رسميا انتهاء مهمة شرطة الأخلاق وتكشف عن قرار قريب بشأن الحجاب!

ونقل موقع "جماران" الإيراني، عن مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علي خان محمدي، قوله إن "مهمة شرطة الآداب والأخلاق في إيران انتهت رسميا بأمر من النيابة العامة"، مؤكدا أن "المؤسسات المختلفة تتابع الآن مسألة وجود آليات مناسبة لمعالجة مسألة خلع الحجاب وستصدر قرارا جديدا قريبا".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، "حلّ شرطة الأخلاق". وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها".

وأضاف: "بالطبع سيواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع"، متابعا: "الحجاب غير اللائق في البلاد من الشواغل الرئيسية للسلطة القضائية والمجتمع، والبرلمان والمجلس الأعلى للثورة الثقافية يبحثان هذه المسألة وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين".

وتشهد إيران ، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".

وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.

وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.