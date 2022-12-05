living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ماذا حدث؟"... رسالة من مولر بعد "كارثة" المنتخب الألماني

5
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصف نجم المنتخب الألماني توماس مولر، مغادرة كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات بـ"الكارثة"، ووجه رسالة طويلة إلى متابعيه.

وكرّرت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018 وخرجت من الدور الأول في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، رغم فوزها على كوستاريكا 4-2، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وفي رسالة طويلة نشرها اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، على حسابه عبر "إنستغرام"، قال مولر: "كانت موجة من العواطف. التوقع والطموح والسياسة والرفض والهزيمة والأمل والاعتراف بعد المباراة الثانية، ثم مع فوزنا الأول بالبطولة جاء في نفس الوقت الإقصاء، وبالتالي الكارثة الكاملة".

وأضاف, "هناك الكثير من التناقضات من الأصعب مما كان في هذه النسخة من كأس العالم تفسير ما حدث بشكل صحيح. السؤال الكبير هو: ماذا حدث؟.. سأحتاج بعض الوقت هذه المرة لتنظيم كل شيء".

وتابع مولر, "شكرا جزيلا لكل من دعمنا كفريق ولكل من دعم شخصي خلال الأسابيع القليلة الماضية - حتى في اللحظات الصعبة!".

واستهل منتخب ألمانيا مشواره في كأس العالم 2022 بهزيمة مفاجئة أمام نظيره الياباني (1-2)، قبل أن يتعادل مع إسبانيا (1-1) ويفوز على كوستاريكا (4-2).

وبذلك، اكتفى بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout