"ماذا حدث؟"... رسالة من مولر بعد "كارثة" المنتخب الألماني

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وصف نجم المنتخب الألماني توماس مولر، مغادرة كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات بـ"الكارثة"، ووجه رسالة طويلة إلى متابعيه.



وكرّرت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018 وخرجت من الدور الأول في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، رغم فوزها على كوستاريكا 4-2، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.



وفي رسالة طويلة نشرها اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، على حسابه عبر "إنستغرام"، قال مولر: "كانت موجة من العواطف. التوقع والطموح والسياسة والرفض والهزيمة والأمل والاعتراف بعد المباراة الثانية، ثم مع فوزنا الأول بالبطولة جاء في نفس الوقت الإقصاء، وبالتالي الكارثة الكاملة".

وأضاف, "هناك الكثير من التناقضات من الأصعب مما كان في هذه النسخة من كأس العالم تفسير ما حدث بشكل صحيح. السؤال الكبير هو: ماذا حدث؟.. سأحتاج بعض الوقت هذه المرة لتنظيم كل شيء".



وتابع مولر, "شكرا جزيلا لكل من دعمنا كفريق ولكل من دعم شخصي خلال الأسابيع القليلة الماضية - حتى في اللحظات الصعبة!".



واستهل منتخب ألمانيا مشواره في كأس العالم 2022 بهزيمة مفاجئة أمام نظيره الياباني (1-2)، قبل أن يتعادل مع إسبانيا (1-1) ويفوز على كوستاريكا (4-2).



وبذلك، اكتفى بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.