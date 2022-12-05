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الصين.. هبوط 3 رواد على الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء

5
DECEMBER
2022
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هبط ثلاثة رواد فضاء صينيين في صحراء شمالي البلاد اليوم الأحد، بعد ستة أشهر من العمل لاستكمال بناء محطة "تيانغونغ" الفضائية المأهولة.

وحطت كبسولة تحمل القائد تشين دونغ ورائدي الفضاء ليو يانغ وتساي شيوي تشه في موقع هبوط بصحراء جوبي في شمال الصين في حوالي الساعة 8:10 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وكان رواد الفضاء الثلاثة جزءا من مهمة شنتشو -14، التي انطلقت في يونيو الماضي.

ويشار إلى أن "تيانغونغ" جزء من الخطط الصينية الرسمية لوجود بشري دائم في الفضاء.

وأصبحت الصين في عام 2003 ثالث دولة ترسل رائد فضاء إلى المدار بمفردها بعد روسيا والولايات المتحدة.

وأنزلت الصين مجسات روبوتية على الجانب البعيد من القمر والمريخ الذي لم يتم استكشافه إلا قليلا، وفي عام 2020، أعاد مسبار صخورا من القمر إلى الأرض لأول مرة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وانطلق طاقم مكون من ثلاثة رواد فضاء صينيين يوم الثلاثاء للمساهمة في مرحلة بناء "تيانغونغ" النهائية والتحمت الوحدة الثالثة والأخيرة بالمحطة هذا الشهر.

روسيا اليوم
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