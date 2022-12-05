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المفوضية الأوروبية: الصين والولايات المتحدة تعتبران العالم ثنائي القطب

5
DECEMBER
2022
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قال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية، إن بكين وواشنطن تميلان إلى رؤية العالم على أنه ثنائي القطب، على الرغم من أنه ليس كذلك.

وأضاف في مقابلة نشرتها مجلة Foreign Policy يوم الأحد: "نحن لا نعيش في عالم ثنائي القطب، على الرغم من أن هاتين الدولتين تميلان إلى الاعتقاد بأنه ثنائي القطب فعلا".

وتابع تيمرمانس القول: "لاحظوا أن العديد من الدول ومن بينها، دول مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، تريد رؤية مجتمع عالمي متعدد الأقطاب".

وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أنه أثناء وجوده في شرم الشيخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، عقد "اجتماعا طويلا مع رئيس البرازيل المنتخب، لولا دا سيلفا" ، الذي يعتبر، مثل المكسيك وتشيلي، أن "العلاقات مع الدول الأوروبية مهمة للغاية".

وقال تيمرمانس: "أعتقد أن الصين والولايات المتحدة ستفهمان أنه يجب عليهما العيش في هذا العالم المعقد متعدد الأقطاب. إنها مسألة وقت فقط".

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