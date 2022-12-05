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ماكرون: أنا على اتصال مباشر مع بوتين وحل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات

5
DECEMBER
2022
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يحافظ على "اتصالات مباشرة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين"، أضاف ماكرون في مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية نقلتها "روسيا اليوم" : "أحافظ على مناقشات منتظمة واتصال مباشر مع الرئيس بوتين، لأنني أعتقد أن أفضل طريقة لاستئناف التفاعل هي الحفاظ على قناة الاتصال  المباشرة هذه".

وشدد ماكرون على أنه "في مثل هذه الحال تبقى العزلة هي الأسوأ".

عندما سئل كيف يرى نهاية النزاع في أوكرانيا، قال: "السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو من خلال المفاوضات. لا أرى خيارات عسكرية". وأكد على أن "الأوكرانيين يجب أن يتخذوا القرار بهذا الشأن".

وردا على سؤال عما يجري محادثات غير رسمية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، أجاب ماكرون بالنفي وقال: "أنا لا أشارك أبدا في العمليات غير الرسمية، واتحمل دائما المسؤولية عن أفعالي. في كل مرة تحدثت فيها مع الرئيس بوتين، يتم الإعلان عن ذلك".

وكان أكد ماكرون يوم السبت الماضي، في مقابلة مع TF1 أنه يأمل إجراء محادثة هاتفية مع بوتين في المستقبل القريب ليتطرق خلالها بما في ذلك إلى الوضع حول محطة زابوروجيه الكهروذرية.

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