خطوة "غريبة" لمبابي عند تسلّم جائزة "رجل المباراة"

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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تعمّد نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، إخفاء شعار شركة مشروبات كحولية، لدى تسلم جائزة "رجل المباراة" في كأس العالم.

وحصل هداف منتخب "الديوك" في المونديال – حتى الآن- على جائزة "رجل المباراة" في لقائي أستراليا والدانمارك بالدور الأول، بعد الأداء المميز الذي ترك بصمته عليه، لكن صوره مع الجائزة أثارت أكثر من علامة استفهام، بسبب إخفائه اسم شركة الكحوليات وشعارها الذي يظهر على الجائزة، بموجب عقد رعاية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، فإن "مبابي يلجأ إلى هذه الخطوة عمدًا، كما أنه يلقى الدعم الكلي من الاتحاد الفرنسي للعبة، الذي عبّر عن استعداداه لدفع أي غرامات يتعرّض لها اللاعب بسبب رفضه الحديث لوسائل الإعلام بعد فوزه بجائزة رجل المباراة".

ولم يشارك مبابي في أي ندوة صحفية -حتى الآن- خلال المونديال، من أجل تفادي أسئلة الصحافة حول الجائزة، أو حتى مستقبله مع باريس سان جيرمان.



من جهتها، أرجعت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية قرار النجم الفرنسي إلى عدم رغبته في أن يرتبط اسمه بعلامة المشروبات الكحولية.



ويحرص مبابي على أن لا ترتبط صورته بالتسويق لشركات تعمل في مجالات معينة؛ مثل: المشروبات الكحولية والمراهنات الرياضية والوجبات السريعة، ويسوّغ ذلك بأنه قدوة للكثير من الأطفال والشباب، ولا يرغب في أن ترتبط صورته بشركات لا تناسب هذه الفئة.



وخلّفت جائزة "أفضل رجل" في المباراة -التي تمنحها الفيفا- جدلًا واسعًا منذ انطلاق التظاهرة؛ بسبب اللاعبين الذين تم اختيارهم، حيث عدّ متابعون أن بعض الأسماء لم تستحق الحصول على الجائزة، ولكن تم اختيارها لأهداف تسويقية لصالح الشركة الراعية.