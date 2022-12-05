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في المونديال... لاعب يغيب بسبب "عصابة مسلّحة"

5
DECEMBER
2022
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كشفت تقارير صحافية إنجليزية، يوم الأحد، عن أن سبب غياب رحيم ستيرلنغ عن مباراة منتخب بلاده أمام السنغال، يعود إلى اقتحام مجموعة من اللصوص لمنزله، مساء يوم السبت.

تأهلت إنجلترا دون عناء كبير إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على السنغال في استاد البيت يوم الأحد.

وقالت "ديلي ميل" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: أجبر ستيرلنغ على العودة من قطر إلى لندن بعد أن اقتحم لصوص منزله، وخرج من قائمة مواجهة إنجلترا والسنغال بعد أن علم باقتحام منزله من قبل اللصوص.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن جناح تشيلسي لن يخوض مباراة إنجلترا والسنغال لأسباب عائلية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وجاء الإعلان المفاجئ قبل ساعات من موعد انطلاق مباراة دور الـ 16 أمام بطل كأس إفريقيا.

وأفادت تقارير إنجليزية أخرى بأن اللصوص كانوا مسلحين واقتحموا منزله وقاموا بسرقة أشياء ثمينة، وقيل إن أقاربه كانوا داخل منزله وأصيبوا بالصدمة.

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