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نوفاك: موقفنا من سقف الأسعار لم يتغير

4
DECEMBER
2022
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن موقف روسيا من محاولة فرض سقف أسعار على النفط الروسي، لم يتغير، وهي تعتبر ذلك وسيلة فظة.

وشدد نوفاك على أن روسيا، ستبيع منتجات النفط والمشتقات النفطية فقط للبلدان التي ستعمل وفقا لظروف السوق، حتى إذا كان ذلك سيتطلب تقليل الإنتاج.

وأكد نوفاك أن فرض سقف لأسعار النفط غير مقبول، وروسيا لن تبيع نفطها للدول التي تطبق هذا القرار.

وقال: "روسيا تدرس آليات تسمح لها بتجنب بيع النفط للدول التي تفرض سقف الأسعار. وهي ستبيع النفط ومشتقاته فقط وفق قواعد السوق".

ونوه نائب رئيس الحكومة الروسية بأن، دول "أوبك+"، جددت التأكيد على القرار القديم بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار من جانب التحالف النفطي، بهدف فرض الاستقرار في الأسواق.

ويرى نوفاك، أن سوق النفط حاليا، تتواجد في وضع أفضل مما كانت عليه قبل شهرين، لكنها لا تزال حتى الآن تحتفظ بحالة عدم وضوح، بما في ذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في الصين.

وسيعقد اللقاء التالي للجنة المراقبة في "أوبك+"، في يوم 1 فبراير المقبل، وحتى الآن لا توجد دواع لعقد اجتماعات جديدة لـ"أوبك +".

RIA Novosti
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