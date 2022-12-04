الكشف عن حقيقة إحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة العاجلة

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الفنانة منة شلبي لم تتم إحالتها لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة حيازة المواد المخدرة.

وأكد أنه أجرى اتصالا مع مكتب النائب العام لمعرفة حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة المواد المخدرة، والذي نفى ذلك.

ونفى نقيب المهن التمثيلية الأخبار المتداولة بشأن إحالة منة شلبي إلى محكمة الجنايات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن تلك الأخبار عارية من الصحة.

وفي وقت سابق قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانا ماليا قدره خمسون ألف جنيه.