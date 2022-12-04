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عرض ضخم من دولتين عربيتين لشراء نادي ليفربول

4
DECEMBER
2022
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كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن خطط شراكة سعودية -قطرية لشراء نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من مجموعة "فينواي" الرياضية الأمريكية.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت، نية مجموعة "فينواي" الرياضية المالكة لنادي ليفربول بيعه في الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع "ليفربول إيكو"، فهناك عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول تتم دراسته حاليا.

وأوضح الموقع، أن العرض العربي سيتم تقديمه بشراكة سعودية وقطرية إلى مجموعة "فينواي" الرياضية.

وأشار الموقع إلى أن العرض تزيد قيمته عن 4 مليارات جنيه إسترليني، وأكد المصدر ذاته أن مالكي ليفربول الأمريكيين قد "أجروا محادثات" مع ممثلي المجموعة السعودية -القطرية.

وأكمل التقرير، أن العرض الذي سيتم تقديمه سيكون مميزا بالنسبة للمجموعة المالكة للنادي الإنجليزي، ومن المنتظر أن يتم قبوله.

ويأتي اهتمام الشراكة السعودية -القطرية بشراء نادي ليفربول، لمواصلة الاستثمارات العربية في الأندية العالمية على غرار مانشستر سيتي، الذي تمتلكه مجموعة إماراتية، وباريس سان جيرمان، الذي تعود ملكيته لمجموعة قطرية، ونادي نيوكاسل، الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات السعودي في العام 2021 مقابل 409 ملايين دولار.

روسيا اليوم
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