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هذه الدولة تحذّر المواطنين من الشتاء القادم!

4
DECEMBER
2022
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بالمرتفع الجوي السيبيري، خلال فصل الشتاء.

وأضافت في بيان: المرتفع الجوى السيبيري، عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد، حيث  تتجمع فوق منطقة سيبيريا الواقعة شمال شرق أوراسيا، وتتشكل نتيجة التبريد السطحي الشديد، فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

وتابعت الهيئة: يعد المرتفع الجوي السيبيري من المرتفعات الجوية القارية الباردة، ولأن ضغط الهواء البارد مرتفع، يسود ضغط مرتفع في المناطق التي يؤثر عليها، وتنخفض فيها درجة الحرارة، إذ تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سمات المرتفع الجوي السيبيري. 

وواصل البيان: لقد حبا الله سبحانه وتعالى مصر بموقع متميز وحفظنا بوجود البحر المتوسط، وعندما يمتد المرتفع السيبيرى إلي شمال أفريقيا ويعبر البحر المتوسط، يحدث تعديل لهذه الكتلة شديدة البرودة للغاية، حيث يحدث تعديل فى درجات الحرارة، وتصبح درجة الحرارة باردة، ولكن ليس بنفس الانخفاض والبرودة المصاحبه للكتلة الأساسية. 

ونوهت الهيئة: عند ملامسة الهواء لسطح بارد كسطح جليدى، فإن الهواء يبرد ويتقلص وتزداد كثافته ويزداد ضغطه فيتشكل مرتفع جوى بارد، مثل المرتفع الجوى السيبيري. 

روسيا اليوم
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