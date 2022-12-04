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الطرد التاريخي أمام البرازيل.. هل يمنع "فيفا" أبو بكر من المشاركة مع النصر السعودي؟

4
DECEMBER
2022
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يستعد الكاميروني، مهاجم النصر السعودي، للعودة للانتظام في تدريبات فريقه النصر السعودي بعدما انتهت مشاركاته مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

وودع المنتخب الكاميروني مونديال قطر 2022 من دور المجموعات محتلا المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، خلف البرازيل وسويسرا (6 نقاط لكل منهما).

وشهدت المباراة الأخيرة لرفاق فينسنت تحقيق فوز تاريخي أمام المنتخب البرازيلي 1-0، سجله أبو بكر، لكنه تعرض للطرد بعده مباشرة، إذ احتفل خالعا لقميصه، ليتم إشهار الكارت الأصفر الثاني في وجهه ومن ثم الأحمر.

هذا الطرد أثار الجدل بين الفئة غير المطلعة على قوانين الاتحاد الدولي بشكل كاف، حول إمكانية معاقبته في الدوري السعودي بعدم اللعب، نظرا لوداع الكاميرون للمونديال، وعدم القدرة على تطبيق العقوبة في الحدث العالمي.

لكن صحيفة "الاقتصادية" الرياضية أوضحت لهذه الفئة أن قوانين فيفا تشير إلى أنه في مثل هذه الحالات، تطبق العقوبة في أول مباراة دولية رسمية للاعب من منتخب بلاده، وليس مع فريقه في مسابقة محلية.

وبذلك لن يغيب أبو بكر عن مواجهة النصر المقبلة في دوري روشن السعودي أمام الرائد، المقرر إقامتها في 15 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة.

روسيا اليوم
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