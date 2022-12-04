living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما السبب وراء المفاجآت الكثيرة في مونديال قطر؟!

4
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ظهرت منذ وقت مبكر من نهائيات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022" نتائج مفاجئة في دور المجموعات عقب سقوط منتخبات كبيرة كانت مرشحة للتتويج باللقب العالمي.

وفاجأت السعودية الأرجنتين (2-1) فيما يوصف بأنها أكبر صدمة في تاريخ البطولة الطويل، حيث كانت هذه المباراة هي البداية.

في الأيام التالية، تغلب المغرب على بلجيكا المصنفة الثانية عالميا (2-0)، فيما تفوقت أستراليا على الدنمارك (1-0) لتضمن تأهلها إلى الأدوار الإقصائية في قطر.

على الرغم من ذلك، جاءت النتيجة النهائية لمرحلة المجموعات غير متوقعة في المجموعة الخامسة، حيث تغلبت اليابان على كل من ألمانيا وإسبانيا بنفس النتيجة (2-1) لتتصدر المجموعة في وقت ودعت فيه ألمانيا البطولة من الدور الأول.

لطالما شهدت بطولات كأس العالم الكثير من المفاجآت على مر السنيين، لكن نسخة 2022 في قطر سجلت عددا غير مسبوق من الصدمات.

في الواقع ، "قطر 2022" هي النسخة الرابعة فقط في تاريخ البطولة الممتد 92 عاما حيث لم يفز أي فريق بجميع مباريات دور المجموعات والأولى منذ 1994.

وفسرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية سبب تكرار هذه المفاجآت بسقوط المنتخبات الكبيرة أمام نظرائها الأقل مستوى.

وتشير الشبكة الأمريكية إلى أن مونديال قطر "لا مثيل له" وهي نسخة استثنائية من كأس العالم لأسباب عدة أبرزها أنها تقام في منتصف روزنامة الموسم الأوروبي.

بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتغيير موعد كأس العالم من فترتها التقليدية خلال الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة في قطر، لم يكن لدى معظم المنتخبات سوى أسبوع من التحضير لأكبر بطولة كروية على وجه الأرض.

نتيجة لذلك، كانت المنتخبات التي تضم لاعبين يلعبون في دوري تابع لدولة واحدة هي الأبرز تألقا خلال المباريات الأولى.

ومن بين هؤلاء المنتخبات هو الأخضر السعودي الذي يلعب جميع لاعبيه في المملكة دون وجود أي لاعب في دوري خارج البلاد.

ومع ذلك، فإن قطر التي استعدت لأشهر دون وجود لاعبين في دوريات خارجية، لم تحقق أي فوز لتصبح أسوأ دولة مضيفة لكأس العالم على الإطلاق من حيث النتائج.

من ناحية أخرى، كافحت المنتخبات التي ينتشر لاعبوها في الدوريات المختلفة بجميع أنحاء العالم من أجل الانسجام في المباريات المبكرة.

بدت الأرجنتين مفككة أمام السعودية وكانت الدنمارك تفتقر إلى الحيوية، وبدت بلجيكا خاملة، حيث كانت بداية المنتخبات الكبيرة على خلفية عدم وجود فترة كافية للاستعداد كما يحدث قبل كل مونديال في الصيف.

وتملك المنتخبات الكبيرة فرصة للاستعدادات لما يقرب من الشهر قبل كأس العالم بعد انتهاء الدوريات الكبرى في مايو.

وفي الوقت نفسه، كان عدم وجود وقت للتحضير يعني وصول اللاعبين إلى قطر على خلفية ما يقرب من أربعة أشهر من عمليات الجدولة المرهقة للمباريات، حيث تم لعب مباراتين في الأسبوع خلال عدد من الدوريات.

وأدى ذلك إلى الافتقار العام للانفجار من بعض النجوم الذين كنا نتوقع أن يضيئوا البطولة، بالإضافة إلى الإصابات التي لحقت بالعديد النجوم البارزين على المسرح العالمي.

في انتصارات اليابان على ألمانيا وإسبانيا، أضاف المدرب هاجيمي مورياسو وجوها جديدة للفريق في الوقت المناسب بالضبط - عندما كان خصمهم متعبا - لتوفير الزخم اللازم للضغط من أجل الانتصارات.

على الرغم من أن الافتقار إلى الاستعداد كان يمثل مشكلة بالنسبة لجميع الدول المشاركة الـ 32، فقد كان بمثابة قوة موازنة للجميع، وربما فتح الباب أمام بعض تلك المنتخبات غير المؤهلة للتنافس مع المرشحين التقليديين لنيل اللقب.

CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout