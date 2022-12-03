هزة أرضية عنيفة تضرب جزيرة إندونيسية رئيسية

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ضربت هزة أرضية عنيفة أجزاء من جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا السبت، مما تسبب في حالة من الذعر ودفع الناس إلى الشوارع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن قوة الهزة بلغت 5.7 درجة.

وقالت إن مركزه كان على بعد 18 كيلومترا جنوب شرق بنجار، وهي مدينة تقع بين مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الوسطى، مضيفة أنه كان على عمق 112 كيلومترا.

وصرح دويكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأنه لا خطر من حدوث تسونامي، لكنه حذر من توابع محتملة.

وأفاد سوهاريانتو، مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، بأن أحد السكان أصيب في قرية سيلاوي بمنطقة غاروت بمقاطعة جاوة الغربية، ولحقت أضرار بمدرسة وأربعة منازل على الاقل. وذكر أن السلطات ما زالت تجمع معلومات عن الأضرار.

وأوضح حاكم المنطقة، رودي غناوان، في مقابلة تلفزيونية، أن الكثيرين من سكان غاروت لا تزال تطاردهم كارثة سيانجور والانهيارات الأرضية.

وأضاف غناوان أنه باستثناء المصاب، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا آخرين من جميع القرى البالغ عددها 42 قرية في غاروت، أحد أقرب أقرب المناطق لمركز الزلزال، بحلول مساء السبت.