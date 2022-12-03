ليونيل ميسي يخوض المباراة الألف في مسيرته

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بدأ ليونيل ميسي المباراة الألف في مسيرته الباهرة، اليوم السبت، خلال مواجهة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم مع سعيه لإحراز اللقب الوحيد الذي استعصى عليه.

وميسي البالغ من العمر 35 عاما هو هداف الأرجنتين عبر العصور، إذ سجل 93 هدفا ويشارك الآن في مباراته الدولية 169.

وانضم ميسي إلى أكاديمية برشلونة وعمره 13 عاما ليصبح أيضا الهداف التاريخي للنادي القطالوني برصيد 672 هدفا سجلها في 778 مباراة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان العام الماضي. وفي المجمل، أحرز ميسي 788 هدفا في مسيرته.

ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة وقال إنها ستكون بطولته الأخيرة، مما يجعل من المهم بالنسبة له الفوز باللقب إذا أراد معادلة إرث سلفه الراحل في ارتداء القميص رقم 10 دييجو مارادونا.