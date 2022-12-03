الحلبي دعا مدراء المدارس الرسمية إلى فتح حسابات في المصارف بالدولار النقدي

A + A -

غرد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عبر “تويتر”، قائلاً: “في إطار اللإجراءات الأخيرة دعوت مديري المدارس الرسمية إلى فتح حسابات في المصارف بالدولار النقدي قبل نهاية العام الحالي، وذلك لاستقبال الدعم المخصص لصناديق المدارس بالدولار الفريش.

والمدرسة التي لا تفتح حساباً بالدولار الفريش لا يمكنها تلقي الأموال لصناديقها فكلفت المدارس إنفاق الأموال بالليرة اللبنانية النقدية التي دخلت إلى حسابات صناديق المدارس منذ كانون الأول 2021 حيث بإمكانهم سحب هذه المبالغ كلها من اجل شراء المازوت للتدفئة وتوليد الكهرباء، ومصاريف التشغيل والمصرف الذي لا يتعاون في موضوع سحب الأموال بالليرة اللبنانية يمكن إبلاغ الوزارة بشأنه وهي تتواصل مباشرة مع مصرف لبنان لهذه الغاية”.