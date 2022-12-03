living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب لدغة بعوضة.. استخراج "دودة" بطول 12 سم من وجه امرأة

3
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذهبت إمرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، إلى مستشفى في بلدة ليوبيرتسي بمقاطعة موسكو، بالقرب من العاصمة الروسية، وتشكو من تورم وحكة في منطقة الخد، وبعد الفحص اشتبه الأطباء في إصابة المريضة بورم حميد وقرروا إزالته.

اكتشف الجراحون الروس شيئًا غير متوقع خلال عملية لإزالة الورم المشتبه به من وجه المرأة الروسية في دودة استقرت في خدها، بعد لدغة بعوض، وفق صحيفة “إزفيستيا”.

ويشير المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في المقاطعة، إلى أن هذه المرأة راجعت المستشفى بسبب الورم والحكة الدائمة في منطقة الخد.

واشتبه الأطباء في البداية بوجود ورم حميد في منطقة الخد، وقرروا استئصاله، ولكنهم فوجئوا عندما أجروا شقاً في المكان بوجود رأس دودة في الخد.

وقال الدكتور سيرغي غريفتسيف، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين: “وجدنا هناك كبسولة فيها دودة معوية، وتسبب نشاطها الحيوي في حدوث التهاب وحركتها تسببت في حكة مستمرة، وأزلنا الكبسولة من الخد وأخرجنا منها دودة طولها 12 سم، وبعد ذلك خيطنا الشق، واتضح أن الإصابة حصلت بسبب لدغة بعوضة اعتيادية”.

ووفقاً للدكتورة أولغا شوبو، المدير العلمي لشبكة “جراند كلينيك” للتأهيل المناعي وعيادات الطب الوقائي، تنسب هذه الحالة إلى الحالات الفريدة في الممارسة الطبية في روسيا.

وأوضحت أن داء الديدان الطفيلية تصيب الحيوانات والبشر، وتظهر غالباً نتيجة تناول اللحوم والأسماك غير المعالجة والخضروات غير المغسولة. والطيور البرية تساهم في انتشار هذه الأمراض الطفيلية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout