living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في دولة أوروبية.. قصة أمانة رجلين تثير الإعجاب

3
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استردّ رجل مسنّ أبكم في سويسرا مبلغ 20 ألف فرنك سويسري نقداً (نحو 21253 دولاراً) كان أضاعه في مرأب للسيارات، وذلك بفضل شخصين عثرا على المبلغ وأعاداه لصاحبه.
 
وذكرت شرطة كانتون فاليه في بيان أنّ الرجل ذهب بسيارته إلى الصراف الآلي في مارتيني لسحب هذا المبلغ الكبير.
 
وعقب وصوله إلى منزله، أدرك أنّه أضاع المال فتوجّه إلى أقرب مركز للشرطة حتى يبلغ عن حادثة سرقة يحتمل أن يكون تعرض لها.
 
إلا أنّ الأموال لم تُسرق بل عثر عليها ثنائي في المكان الذي ركن فيه الرجل سيارته، وكانت داخل مغلّف مع فاتورة السحب وعنوان منزل الرجل.
 
وأشار بيان الشرطة إلى أنّ "الثنائي الذي عثر على الأموال توجه إلى منزل الرجل لإعادة الأموال إليه".
 
وكافأ العجوز الثنائي على خطوتهما النبيلة بمنحهما مبلغ 500 فرنك.
 
وأشارت شرطة كانتون فاليه إلى أنّ "المنطقة شهدت قصة نزاهة بطلاها مواطنان، وتستحق تمكين السكان من الاطلاع عليها في بداية زمن الأعياد".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout